Torcida Organizada pretende lançar a conta PIX na primeira quinzena de novembro







Copiar Link

Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 18/10/2024 - 18:10 • São Paulo (SP)

Nesta sexta-feira (18), a Gaviões da Fiel, o Corinthians e a Caixa Econômica Federal deram mais um passo no projeto que visa quitar a Neo Química Arena com doações de torcedores. Representantes da organizada, diretores do clube alvinegro e do banco assinaram um protocolo de intenções para a viabilização do plano.



Quanto o torcedor do Corinthians precisaria gastar na vaquinha da Neo Química Arena



O projeto visa criar uma conta PIX para que torcedores façam doações em dinheiro para pagar a dívida do Corinthians com a Caixa referente ao atual débito do estádio, avaliado em R$ 710 milhões, segundo dados divulgados pelo clube em setembro.

Carlos Vieira, presidente da Caixa, Alexandre Padilha, ministro-chefe da Secretária de Relações Institucionais da Presidência da República, estiveram no evento representando os órgãos federais. Augusto Melo, mandatário do clube alvinegro, e Vinícius Cascone, diretor jurídico, representaram o Corinthians. A cerimônia também contou a presença de Alê, atual presidente da Gaviões da Fiel.

Expectativa

Com a assinatura, o planejamento da torcida organizada é lançar a conta PIX na segunda semana de novembro para que torcedores possam fazer as suas doações. Durante o evento, Alê revelou que a previsão é que o projeto arrecade entre R$ 500 e R$ 700 milhões em seis meses de iniciativa.

- Com os pés no chão, estamos bem engajados, viajando o Brasil inteiro, do nordeste ao sul, a gente imagina que como a Fiel gosta de ser desafiada, em seis meses, se deus quiser, estamos entregando esse presente para nossa torcida. Temos um plano na nossa cabeça de arrecadar entre R$ 500 milhões a R$ 700 milhões. - disse o presidente da torcida.

Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal, falou sobre o projeto idealizado pela Gaviões da Fiel e destacou a função do banco em colaborar com projetos que ajudem comunidades. Além disso, valorizou o a diretoria do Corinthians, que acatou a ideia dos torcedores.

- O papel da Caixa é sempre um banco que tem essa vocação, que é um banco que trabalha no sentido de trazer o que seja o benefício para a comunidade, o que seja benéfico para a sociedade brasileira. Acho que o que o Corinthians está fazendo aqui é dar uma demonstração com uma possibilidade imensa de uma mudança de chave no processo e gestão dos clubes.

Comparação com Flamengo

Alexandre Padilha também esteve presente no evento. O ministro esclareceu que a proposta não se trata de uma iniciativa do Governo Federal, e sim de um pedido encaminhado diretamente do Corinthians. O político fez um paralelo ao acordo entre a Caixa com o Flamengo, feito no começo do mês, para complementação de terreno no Rio de Janeiro em que será construído um estádio para o time rubro-negro.

- Essa proposta é parecida com o que aconteceu há duas semanas com o Flamengo em relação ao estádio, que a Caixa respondeu a uma demanda trazida por clubes para o banco. Não é uma política do Governo Federal. Certamente se outros clubes procurarem a Caixa, até com outras estruturas de financiamento, a Caixa vai analisar como banco público. Não se trata de uma política pública.

Palavra do presidente

Augusto Melo esteve presente no evento e falou em nome do Corinthians. O dirigente agradeceu a iniciativa da torcida organizada, valorizou o apoio da Caixa e destacou que o projeto pode viabilizar outros planos da diretoria para o futuro.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians



- Agradeço ao ministro, ao presidente da Caixa, e a Gaviões pela iniciativa. Isso mostra a grandeza do nosso clube, mostra a paixão pelo Corinthians, em como queremos bem o nosso clubes. Fico muito feliz, esse é o começo de uma iniciativa de grandes projetos futuros.

A dívida

Em setembro, o Corinthians organizou uma coletiva, chamada de "Dia da Transparência", para esclarecer os débitos pendentes do clube. Ao todo, o Timão possui uma dívida avaliada em R$ 2,3 bilhões, sendo R$ 710 milhões com o banco referente a construção de seu estádio, em Itaquera, para a Copa do Mundo de 2014.