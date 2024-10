Reação de policiais em gol de Depay pelo Corinthians viraliza: ‘Nunca vi isso’

Depay marcou golaço de falta contra o Athletico Paranaense (Foto: Joisel Amaral/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 19:23 • São Paulo (SP)

O golaço de Depay no jogo entre Corinthians e Athletico Paranaense impressionou até quem estava à trabalho na partida. Durante a comemoração do atacante, policiais que estavam à beira do gramado foram flagrados filmando a celebração do holandês com os companheiros de time.

Depay sofreu falta de Lucas Barbosa na entrada da área e cobrou com maestria, no ângulo do goleiro Mycael. Alguns policiais sacaram o celular do bolso e apontaram na direção do atacante, que marcou o terceiro do Corinthians no jogo. A atitude dos oficiais viralizou na internet.

