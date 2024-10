Fiel está em 'lua de mel' com o jogador após gol de falta contra o Athletico-PR







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 20:01 • São Paulo (SP)

O Corinthians encara o Flamengo no domingo (20), às 16h, na Neo Química Arena. O duelo é válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Timão volta a campo após a goleada por 5 a 2 contra o Athletico Paranaense, na quinta-feira (17), pelo Brasileirão. O jogo ficou marcado pelo primeiro gol de Memphis pelo clube alvinegro, e a febre da Fiel pelo holandês será visível nas arquibancadas durante a decisão contra os cariocas.

A patrocinadora máster do Corinthians, Esportes da Sorte, pretende distribuir faixas semelhantes às que o jogador utiliza durante as partidas. Será uma versão personalizada pela empresa de apostas.

Jogador será desfalque na decisão contra o Flamengo. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

O jogador foi contratado em setembro, e desde então, é o novo ‘xodó’ da Fiel. No dia em que veio ao Brasil, no começo do mês passado, Memphis teve seu voo como o mais rastreado do mundo naquela data, segundo dados do aplicativo de aviação FlightRadar 24.

O frenesi pela chegada do atacante continuou no aeroporto, quando centenas de torcedores estiveram no aeroporto de Guarulhos para acompanhar a vinda de Memphis. A faixa que o jogador utiliza é constantemente vista nas arquibancadas da Neo Química Arena, uma homenagem da Fiel ao jogador.

Apesar da homenagem, os torcedores não vão conseguir ver o atleta em campo. Memphis não foi inscrito na Copa do Brasil devido ao atraso no registro de sua documentação na CBF. Portanto, o atleta é desfalque certo para a decisão.

Parceria

O jogador foi contratado graças a um aporte financeiro da patrocinadora. Memphis possui um salário mensal de R$ 3 milhões. No acordo com a Esportes da Sorte, o Corinthians receberá cerca de R$ 309 milhões, dentro deste valor, R$ 57 milhões são destinados a contratação do holandês.