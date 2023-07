No momento, a diretoria do clube alvinegro visa a aquisição de um zagueiro. O Corinthians ficou muito próximo de contratar Lucas Veríssimo, tendo se acertado com o atleta, mas o Benfica, de Portugal, quis receber algo para liberar o atleta por empréstimo. Como há incerteza quanto à parte física do jogador, que passou por uma cirurgia no joelho no fim de 2021 e voltou a jogar somente no segundo semestre do ano passado, os corintianos recusaram. Marlon Santos, que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, também interessou. No entanto, o defensor optou por fechar com o Fluminense, clube que o revelou.