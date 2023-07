- Se nós tivéssemos saído para casa com um empate, não seria um resultado muito bom, pela forma que jogamos? Então, é valorizar o resultado. Agora, no final, falamos sobre isso aí. Quando você não pode ganhar, você empata. Se nós tivéssemos feito, desde que começamos o nosso trabalho, de seis pontos, ganha quatro, de nove, ganha sete, a nossa pontuação seria diferente. As pessoas querem as coisas do jeito que elas pensam, e não como o campeonato oferece. Dentro do que combinamos para o jogo estrategicamente, funcionou. Primeiro tempo de uma maneira mais fechada, mais ‘acanhada’, porque sabíamos que o time deles seria muito intenso em marcação, perde e pressiona, marcação adiantada. Mas no segundo tempo, a gente deixou o time mais leve para buscar as jogadas, como tivemos chances de matar o adversário - disse Vanderlei em entrevista coletiva após o empate.