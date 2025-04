Flamengo x Corinthians no Brasileirão: retrospecto

A rivalidade atrai grandes audiências e mobiliza as duas maiores torcidas do Brasil.

O retrospecto tem 77 confrontos: 31 vitórias do Flamengo, 27 do Corinthians e 19 empates.

Flamengo x Corinthians é um dos grandes clássicos interestaduais do futebol brasileiro, reunindo duas das maiores torcidas do país e muita rivalidade em campo. As equipes protagonizam jogos históricos desde os primeiros anos do Campeonato Brasileiro, com partidas marcadas por gols, polêmicas e momentos decisivos. O Lance! relembra as estatísticas de Flamengo x Corinthians pelo Brasileirão.

O retrospecto geral entre Flamengo e Corinthians no Brasileirão soma 77 confrontos, com 31 vitórias do Flamengo, 27 do Corinthians e 19 empates. Os cariocas marcaram 110 gols, contra 95 dos paulistas, em um duelo que, mesmo equilibrado, tem leve vantagem rubro-negra em vitórias e saldo de gols.

Flamengo x Corinthians pelo Brasileirão: restrospecto

Desempenho por mando de campo

Jogos com mando do Corinthians:

37 partidas

16 vitórias do Corinthians (43%)

11 empates (30%)

10 vitórias do Flamengo (27%)

Jogos com mando do Flamengo:

40 partidas

21 vitórias do Flamengo (52%)

8 empates (20%)

11 vitórias do Corinthians (28%)

Atuando como mandante, o Flamengo demonstra mais força em casa. Já o Corinthians também possui bom aproveitamento em seus domínios, com quase metade dos jogos convertidos em vitórias.

Estatísticas gerais de Flamengo x Corinthians

Corinthians:

27 vitórias (35%) 19 empates (25%) 31 derrotas (40%) 95 gols marcados (média de 1,23 por jogo) 110 gols sofridos (1,43 por jogo) 73% dos jogos marcou gols 79% dos jogos sofreu gols Maior invencibilidade: 7 jogos Maior jejum sem vencer: 11 jogos Maior sequência de derrotas: 5 jogos Maior sequência de vitórias: 4 jogos

Flamengo:

31 vitórias (40%) 19 empates (25%) 27 derrotas (35%) 110 gols marcados (média de 1,43 por jogo) 95 gols sofridos (1,23 por jogo) 79% dos jogos marcou gols 73% dos jogos sofreu gols Maior invencibilidade: 11 jogos Maior jejum sem vencer: 7 jogos Maior sequência de vitórias: 5 jogos Maior sequência de derrotas: 4 jogos

Maiores goleadas e recordes

Maiores vitórias do Corinthians:

4 a 0 (Brasileirão 2013 e 2016, ambos em casa)

3 a 0 (Brasileirão 2012 e 2015, ambos como visitante)

Maiores vitórias do Flamengo:

5 a 1 (Brasileirão 1983, no Maracanã)

5 a 1 (Brasileirão 2020, na Neo Química Arena)

Resultados mais comuns:

1 a 1 (9 vezes)

1 a 0 para o Flamengo (8 vezes com mando rubro-negro)

Clássico de peso nacional

Além dos jogos em campo, Flamengo x Corinthians mobiliza grandes audiências em transmissões nacionais e costuma ter ingressos esgotados, seja no Maracanã ou na Neo Química Arena. A rivalidade, embora sem conotação regional, é carregada de simbolismo, pois representa o embate entre as duas maiores torcidas do Brasil e dois gigantes multicampeões do futebol sul-americano.

A cada novo duelo, o clássico escreve mais um capítulo na história do Campeonato Brasileiro, com expectativa de equilíbrio, tensão e grandes atuações. Seja pela tradição, pela rivalidade ou pelos craques em campo, Flamengo x Corinthians é sempre um jogo que para o Brasil.