Mercado da Bola: Corinthians renova contrato de Carrillo até o final de 2026

O Corinthians confirmou a renovação de contrato do meio-campista André Carrillo, que agora permanecerá no clube até 31 de dezembro de 2026. O jogador peruano, que chegou ao Timão em setembro com vínculo inicial até julho de 2025, estendeu o acordo, após um final de temporada sólido e promissor.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: acompanhe as principais negociações do futebol brasileiro

Carrillo foi contratado por indicação de Ramón e Emiliano Díaz, com quem trabalhou na Arábia Saudita. Aos 33 anos, o experiente jogador participou de 19 partidas do Corinthians, sendo 11 como titular, contribuindo com duas assistências. Apesar de ainda não ter marcado gols, o desempenho consistente no meio de campo foi fundamental para a equipe conquistar a sétima posição no Campeonato Brasileiro e garantir vaga na Fase Preliminar 2 da Libertadores de 2025.

— Não fizemos história no momento porque não ganhamos nenhum título, mas sinto que construímos coisas boas para o ano que vem. Demorou um tempo até chegarem os resultados, mas ficamos com sentimentos muito positivos, e isso nos dá muito ânimo para o próximo ano. O grupo merecia essa sequência de partidas que nos fez terminar 2024 de uma maneira muito bonita — declarou Carrillo, em entrevista à Corinthians TV.

continua após a publicidade

➡️ Disputa judicial com empresário de Yuri Alberto preocupa o Corinthians

O peruano encerrou o ano em alta, consolidando-se como titular absoluto no esquema tático da equipe. A renovação de contrato reflete a confiança da diretoria e da comissão técnica na contribuição dele para os planos do clube em 2025, especialmente na busca por títulos e na disputa da Libertadores.

André Carrillo chegou ao Corinthians na janela do meio do ano (Foto: Divulgação/Corinthians)

Com a experiência internacional de Carrillo e a evolução demonstrada nos últimos meses, o Corinthians mantém a base de jogadores para a próxima temporada, com grandes expectativas de continuar crescendo no cenário nacional e continental.