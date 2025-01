Mercado da bola: Corinthians encaminha renovação de titular

O Corinthians está próximo de anunciar a extensão de contrato de Breno Bidon, titular na arrancada da equipe na reta final do Campeonato Brasileiro. A direção alvinegra tem como objetivo se proteger das investidas no mercado, principalmente de clubes do futebol brasileiro, ao mesmo tempo que valoriza o jovem de 19 anos.

continua após a publicidade

➡️Mercado da Bola: Acompanhe o vai e vem entre os clubes do futebol brasileiro em 2025

Com os novos valores do contrato, a multa rescisória de Bidon para o futebol nacional será reajustada, uma vez que é calculada com base nos vencimentos do atleta. No início de 2024, o jogador renovou seu vínculo com o Timão após se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Após a assinatura, a multa rescisória foi fixada em 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 640 milhões) para clubes do exterior e R$ 80 milhões para equipes do futebol brasileiro. A informação da renovação do volante com o Corinthians foi divulgada pelo "Ge".

continua após a publicidade

Convocado pelo técnico Ramon Menezes para a disputa do Sul-Americano sub-20 na Venezuela, Breno Bidon desfalcará o Corinthians durante algumas partidas da fase de grupos do Paulistão. Em 2024, o volante disputou 45 partidas pelo Timão, com um gol e duas assistências.

Breno Bidon após título do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior (Foto: Ronaldo Barreto/Ag. Paulistão)

+ Corinthians mira o bi da Copinha com elenco reformulado e foca em gestão de longo prazo

Reapresentação do elenco

O elenco comandado por Ramón Díaz irá se reapresentar no dia 7 de janeiro para iniciar a pré-temporada no CT Joaquim Grava. A estreia do Timão, por sua vez, está agendada para o dia 16, contra o RB Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians