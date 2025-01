Corinthians e Gazin Porto Velho se enfrentam neste sábado (4), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André (SP), em jogo válido pela primeira rodada do grupo 27 da Copinha. O Timão é o maior e atual vencedor da competição, e inicia a trajetória em busca do segundo título seguido. Pela frente, os paulistas terão uma equipe embalada pela conquista do último Campeonato Rondoniense Sub-20, que quer surpreender na chave com Santo André e Rio Branco-AC. O jogo terá transmissão do SporTV e do Globoplay. ➡️ Clique para assistir no SporTV

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians x Gazin Porto Velho

1ª rodada - Grupo 27 - Copinha

📆 Data e horário: sábado, 4 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André (SP)

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming)

🕴️ Arbitragem: Henrique Otto Cruz Hengstmam (árbitro); Leonardo Tadeu Pedro e Juliana Vicentin Esteves (auxiliares); Claudemir de Araújo Silva (quarto árbitro)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Orlando Ribeiro)

Kauê, Caipira, Ruan Victor, Fernando Vera e Denner; Bahia, Vitinho Dourado e Luiz Eduardo; Luiz Fernando, Nicollas e Gui Negão



GAZIN PORTO VELHO (Técnico: Donizete Barbosa)

Emanuel; Rafael Kauã, Gustavo Sott, João Pedro e Lucas Farias; Carlos, Luis Henrique e Kauê Fogaça; Felipe Adriel, Erick Gabriel e Leonardo Miguel

