Memphis pede nova mentalidade no Corinthians: ‘ganhar títulos’; veja

Após encerrar 2024 em alta, o Corinthians já começa a projetar um futuro mais promissor para 2025. O time, que superou uma briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e alcançou uma vaga na Libertadores com uma sequência impressionante de nove vitórias consecutivas, agora mira uma mudança de postura para buscar títulos.

Um dos líderes dessa arrancada, Memphis Depay, fez um discurso marcante no vestiário após a vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, em Porto Alegre, no último domingo (8).

— Nosso desafio para a próxima temporada é mudar um pouco nossa mentalidade. Eu vejo qualidade em todos vocês, mas só a qualidade não traz títulos. A gente viu isso nessa temporada, chegamos a duas semifinais, mas não conseguimos fazer as coisas do nosso jeito. Acredito que é algo que a gente pode mudar desde os treinos, na nossa mentalidade. Eu sei que foi difícil para vocês, então vamos descansar e aproveitar as férias. Mas, quando voltarmos, vamos nos olhar no espelho e pensar: 'O que eu posso fazer de melhor para o Corinthians?'. A gente precisa ganhar títulos. Isso começa nos treinos, não apenas nos jogos. Muito obrigado a todos — pediu o holandês.

Memphis em partida contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

O pedido de Memphis reflete o desejo de uma equipe mais ambiciosa. Apesar das dificuldades enfrentadas em 2024, o Corinthians teve momentos de destaque, chegando às semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

No vídeo, divulgado pela Corinthians TV, também mostra a gratidão de Memphis, que agradeceu pela forma como foi recebido no clube.

— Gostaria de ter essa oportunidade antes de todo mundo entrar de férias. Queria agradecer e parabenizar a todos. O presidente, o estafe, a comissão técnica, todos que me receberam, me ajudaram muito na adaptação. Mas queria muito agradecer a vocês, jogadores. Vocês me abraçaram como uma família. Não é fácil, eu vim da Europa, precisava me adaptar a um novo país. Mas rapidamente eu me senti em casa. Vocês me deram energia positiva, queria agradecer a todos por isso — disse o atacante.

Com o calendário de 2025 incluindo o Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, o Corinthians sabe que precisará manter a intensidade e aproveitar o bom momento vivido no final deste ano. A presença de Memphis Depay, com sua experiência internacional e liderança, será fundamental para ajudar a equipe a transformar potencial em títulos.