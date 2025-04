Memphis nega participação na contratação do novo técnico do Corinthians

O atacante Memphis Depay foi o grande destaque da vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Sport, neste sábado (19), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, Memphis negou os rumores de que teria se reunido com o diretor Fabinho Soldado e outros líderes do elenco para opinar sobre a escolha do novo técnico. Segundo ele, as especulações sobre o assunto são infundadas.

— Besteira — limitou-se a dizer Memphis, na zona mista na Neo Química Arena.

A repercussão em torno das críticas feitas por Memphis depois da derrota para o Fluminense, na última quarta-feira, levantou questionamentos sobre uma possível influência do jogador na saída de Ramón Díaz.

— Cheguei aqui há seis meses. Você acha que o time está progredindo? Ou estamos apenas olhando para os resultados? Quero saber isso do Brasil. Estamos apenas olhando para o Corinthians se ganhamos o jogo, são três pontos e então passamos para o próximo jogo ou você vê progresso? Porque eu tenho minhas dúvidas — falou o jogador após o jogo contra o Fluminense.

O atacante holandês veio a público negar também que tenha tido qualquer participação na saída da antiga comissão técnica.

— Despedidas podem ser dramáticas. Se as pessoas pensam isso, elas podem me chamar de vice-presidente. Eu sou jogador, eu falo do jogo. Se vocês me perguntam, eu penso que posso falar abertamente o que precisamos melhorar. Eu não acho que isso tem um impacto no comando, se devem demitir técnico ou não — disse Memphis.

Sem Ramón no comando, Memphis voltou a ser decisivo. Ele marcou os dois gols da virada sobre o Sport, depois de o time pernambucano ter saído na frente com gol de Sérgio Oliveira. Foi a primeira vez que o camisa 10 voltou a balançar as redes desde o confronto contra o Vasco, há duas semanas.

— Foi muito importante marcar depois de um longo tempo. Marquei contra o Vasco, mas quero marcar mais gols, é importante para o time. Sou um atacante, quero marcar gols. Melhora a minha confiança, assim como a confiança do time — analisou o holandês.

Apesar da atuação de destaque, Memphis demonstrou que quer mais.

— Estou feliz. Eu ficarei mais feliz quando começarmos a ganhar mais, mas é normal. Sou um vencedor. Temos que nos acostumar a ganhar mais, com menos sacrifício. Mas estou feliz, olha como eles tratam os jogadores. Estou feliz no Brasil, mas quero competir, foi para isso que vim para o Corinthians — finalizou o jogador.

O Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira (24), quando enfrenta o Racing, do Uruguai, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o próximo compromisso será no domingo (27), contra o Flamengo, fora de casa.