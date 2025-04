Memphis lidera virada do Corinthians sobre Sport e torcedores se declaram

Memphis foi destaque da vitória do Corinthians sobre o Sport por 2 a a, neste sábado (19), na Neo Química Arena, pela 5ª rodada do Brasileirão. Com dois gols do holandês, a equipe alvinegra virou para cima da adversária após sair atrás do placar no primeiro tempo. O fato fez a Fiel torcida se declarar amor ao jogador.

O empate foi alcançado logo aos 10 segundos da etapa complementar. O camisa 10 tirou o zero do placar do Alvinegro após receber passe de Yuri Aberto na área, e com muita categoria, finalizar para o fundo das redes do goleiro Caíque França.

Posteriomente, o atacante holandês voltou a marcar para o Timão. Aos 16 minutos, Memphis recebeu passe na ponta direita da área de Léo Mané, e sem pensar duas vezes, finalizou para a direção do gol. O atacante contou com a sorte de um desvio no zagueiro João Silva, do Sport, voltar a marcar.

Memphis em comemoração de gol contra o Sport pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Torcedores se declaram para Memphis

A torcida do Corinthians festejou com muita euforia e resultado e os gols do camisa 10. Nas redes sociais, torcedores do clube se declararam ao atacante holandês, que mais uma vez se mostrou decisivo na temporada. Em 20 jogos disputados durante 2025, ele coleciona 5 gols e 8 assistências. Veja abaixo a repercussão da torcida: