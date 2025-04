Corinthians alcança marca expressiva de público na Neo Química Arena

A vitória do Corinthians sobre o Sport por 2 a 1, de virada, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, na tarde deste sábado (19), marcou o 33º jogo consecutivo com mais de 40 mil torcedores pagantes na Neo Química Arena.

Se a conta considerar a presença de pelo menos 30 mil espectadores, o número sobe para 53 partidas no estádio, onde o clube mantém retrospecto amplamente favorável e, inclusive, conquistou o título do Campeonato Paulista diante do Palmeiras.

Vale lembrar que a sequência com lotação próxima da capacidade máxima começou ainda em 2024, quando o Corinthians lutava contra o rebaixamento no Brasileirão. Com a força da Fiel, o time reagiu na competição, deixou a parte de baixo da tabela e garantiu uma vaga na pré-Libertadores.

Apesar do apoio da torcida, o Corinthians segue sem treinador após a demissão de Ramón Díaz, que deixou o comando técnico da equipe após a derrota para o Fluminense, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Técnico das categorias de base do clube, Orlando Ribeiro foi o responsável por liderar a equipe diante do Sport, nesta tarde.

Neo Química Arena, casa do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Corinthians vence com brilho de Memphis Depay

Após demonstrar irritação com o desempenho do Corinthians em entrevista recente, Memphis Depay foi o principal responsável por liderar a virada da equipe diante do Sport, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

Depois de sair atrás no placar, o Timão contou com dois gols do holandês para virar o jogo e encerrar uma sequência de duas derrotas na competição. Com o resultado, o Alvinegro chegou a sete pontos e subiu, provisoriamente, para a sétima colocação na tabela de classificação.