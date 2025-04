Interino do Corinthians destaca diferenças entre base e profissional e comenta demissão de Ramón

Responsável por comandar o Corinthians na vitória por 2 a 1 sobre o Sport, na tarde deste sábado (19), Orlando Ribeiro comentou os desafios de assumir a equipe principal após trabalhar nas categorias de base.

Segundo o treinador interino, é mais fácil dirigir um elenco experiente, com nomes como Memphis Depay e Yuri Alberto, do que trabalhar com jovens em formação. Funcionário do clube, Orlando assumiu o comando da equipe com a demissão de Ramón Díaz, que deixou o cargo após a derrota para o Fluminense, na Neo Química Arena.

- Foi tranquilo. Vejo que com os meninos é mais difícil para eles entenderem algumas situações porque eles não têm a vivência que esses atletas têm. Além de passarmos alguma coisa do que já vivenciamos, eles precisam fazer para ver o que dá certo. Eles duvidam do que a gente fala. Quando se trabalha com os profissionais, fica mais fácil do que com o sub-20 - comentou.

Na visão do treinador interino, a demissão de Ramón Díaz e sua comissão técnica não alterou o clima do elenco nos bastidores. Apesar de reconhecer os méritos do trabalho anterior, o grupo acredita que pode conquistar novas taças em 2025.

- Não encontrei terra arrasada, atletas cabisbaixos. Encontramos algumas dificuldades de uma equipe grande que não vinha vencendo. Dissemos para continuarem acreditando, ninguém desistiu ou estava cabisbaixo de uma forma que não se pudesse recuperar - completou.

Brilha a estrela de Memphis Depay

Principal referência técnica do elenco do Corinthians, Memphis Depay marcou os dois gols da vitória de virada sobre o Sport, por 2 a 1, na tarde deste sábado (19), na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Timão encerrou uma sequência de duas vitórias na competição e chegou aos sete pontos, saltando provisoriamente para a sétima colocação na tabela de classificação. Na próxima rodada, a equipe encara o Flamengo, no Rio de Janeiro, no domingo (27).

Memphis marcou os dois gols do Corinthians na vitória sobre o Sport, por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

