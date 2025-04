Memphis lidera ranking de assistências no Brasil com nova função no Corinthians

Memphis foi o principal destaque do Corinthians na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, neste sábado (5), na Neo Química Arena. O atacante marcou um gol, deu assistência para Yuri Alberto e ainda participou dos outros três lances que terminaram com bola na rede: um contra de João Victor e dois anulados, incluindo um marcado por ele.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O holandês ultrapassou Raphael Veiga, do Palmeiras, e se tornou o jogador com mais assistências no futebol brasileiro nesta temporada, são oito ao todo. A fase como garçom coincide com o período em que o atleta tem atuado de forma mais centralizada, participando da armação das jogadas. No ano passado, foram quatro passes para gols de companheiros.

No último ano, o primeiro de Memphis no Timão, o holandês marcou sete gols no Brasileirão, fruto da parceria com Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Neste ano, o meia argentino tem sido desfalque por uma tendinopatia patelar, e o camisa 10 está com mais liberdade para armar as jogadas.

continua após a publicidade

Memphis marcou somente três gols na temporada, inclusive quebrou uma marca de um mês sem balançar as redes, mas se tornou o "garçom" da equipe.

— Memphis no ano passado deu muitas assistências, queremos que ele jogue como centroavante, mas ele tem muita liberdade para jogar, ele é muito inteligente, um cara que se posiciona no um contra um de forma diferente, ele é muito diferenciado e pode fazer essas duas funções, mas estamos felizes, pois hoje ele voltou a fazer gols, tinha feito muitas assistências, mas não estava tendo sorte para marcar gols, lamento que o gol foi impedido, mas ele fez uma boa partida, seria um golaço.

continua após a publicidade

Maiores assistentes do Brasil em 2025

Memphis Depay - 8 passes para gol Raphael Veiga - 7 passes para gol Ademir - 6 passes para gol Jhon Arias - 6 passes para gol Edenilson - 5 passes para gol Lucas Mugni - 5 passes para gol Erick Pulga - 5 passes para gol Luciano Juba - 5 passes para gol

Memphis foi um dos destaques do Timão na vitória sobre o Vasco (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Dúvida

Memphis atuou na partida inteira contra o Vasco da Gama, entretanto saiu com o tornozelo inchado devido a uma entrada forte cometida por Lucas Piton, lateral-esquerdo da equipe carioca, ainda na primeira etapa.

Após a partida, Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, disse que o jogador pode ser desfalque da equipe na partida contra o América de Cali, na terça-feira (8), às 21h30 (de Brasília), na Colômbia, pela Sul-Americana.

— Memphis está com tornozelo inchado, não sei se tem condição de viajar, vamos avaliar. Não é porque ganhou que está tudo certo. Vamos analisar com mais calma — falou Fabinho Soldado na zona mista da Neo Química Arena.