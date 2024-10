Corinthians goleia Athletico e deixa zona de rebaixamento do Brasileirão

Corinthians venceu o Athletico por um placar elástico







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 17/10/2024 - 22:13 • São Paulo (SP)

O Corinthians goleou o Athletico Paranaense nesta quarta-feira (17) por 5 a 2, na Neo Química Arena, e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Matheuzinho, Cacá, Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto marcaram para os mandantes, enquanto Nikão e Erick anotaram para os visitantes.

Com o resultado, a equipe comandada por Ramón Díaz chegou aos 32 pontos, ultrapassou o adversário e saltou para a 16ª colocação. O Furacão, por sua vez, continua com 31 pontos e entrou no Z4 da competição, agora, em 17º lugar.

O que vem por aí?

No próximo domingo (20), o Corinthians encara o Flamengo, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Já o Furacão enfrenta o Fluminense, na próxima terça-feira (22), no Maracanã, pelo Brasileirão.

Primeiro de Memphis Depay

Titular pela segunda partida consecutiva, Depay marcou o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Aos nove minutos da segunda etapa, o atacante holandês acertou cobrança de falta no ângulo de Mycael e recolocou o Timão em vantagem no marcador.

Com duas assistências, Memphis precisou de cinco partidas para anotar o primeiro tento pelo clube paulista.

Depay fez o primeiro gol dele pelo Corinthians (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Como foi a partida

Os primeiro minutos foram dominados pelo Corinthians, que abriu o placar após belo chute do lateral-direito Matheuzinho. Minutos depois, Cacá aproveitou rebote de Mycael e ampliou para o Timão. Atrás no marcador, o Athletico começou a pressionar a equipe mandante e diminuiu com Nikão. Na sequência, Erick tabelou com o atacante do Furacão, recebeu dentro da área e bateu cruzado para empatar.

Com a entrada de Romero na vaga de Breno Bidon, o Corinthians voltou a pressionar o rival e viu Memphis Depay, após cobrança de falta, marcar seu primeiro gol com a camisa do clube paulista. Rodrigo Garro e Yuri Alberto deram números finais ao confronto.

Ficha Técnica

CORINTHIANS 5 X 2 ATHLETICO

30ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

Data e Horário: quinta-feira, 17 de outubro de 2024, às 21h45 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Gols: Matheuzinho, 5'1ºT (1-0); Cacá, 18'1ºT (2-0); Memphis Depay, 10'2ºT (3-2); Garro, 21'2ºT (4-2) e Yuri Alberto, 33' 2ºT (5-2) (Corinthians); Nikão, 30'1ºT (2-1) e Erick, 39'1ºT (2-2); (Athletico)

CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez (Charles), Carrillo (Raniele), Breno Bidon (Romero) e Rodrigo Garro (Coronado); Depay (Talles Magno) e Yuri Alberto. Treinador: Ramón Diaz

ATHLETICO-PR: Mycael, Belezi, Thiago Heleno, Gamarra; Cuello, Erick, Gabriel, Cannobio, Nikão, Esquivel e Pablo. Treinador: Lucho González

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho (FIFA-RJ) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (MA)