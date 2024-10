Tem favorito? Eric Faria projeta Corinthians x Flamengo após rodada do Brasileirão

Flamengo e Corinhians se enfrentam no domingo (17) pela Copa do Brasil (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 22:48 • Rio de Janeiro (RJ)

Adversários na semifinal da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo se enfrentam no próximo domingo (20), na Neo Química Arena. Nesta quinta-feira (17), os clubes tiveram resultados distintos no Brasileirão. O Alvinegro goleou, enquanto o Rubro-Negro perdeu clássico. O jornalista Eric Faria projetou o duelo do fim de semana.

- Acho que impacta mais positivamente no Corinthians a goleada, do que negativamente a derrota no Flamengo. As substituições do Filipe Luis foram muito mais no sentido de poupar os titulares para o fim de semana. Tirou o Léo Ortiz e deixou o Allan, tirou o Bruno Henrique... Pensou no jogo de domingo - disse Eric.

- Para o Corinthians, uma goleada dessa, sair da zona de rebaixamento depois de um longo tempo, é um gás para o time paulista - completou o comentarista.

O Corinthians venceu o Athletico Paranaense por 5 a 2, chegou aos 32 pontos, e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 0 e estacionou na 4ª posição do torneio, com 51. No jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0.

