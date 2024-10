Torcedores do Corinthians vão à loucura com gol de Memphis Depay

Depay marcou o primeiro gol pelo Timão







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 21:49 • São Paulo (SP)

Principal contratação do Corinthians na última janela de transferências, Memphis Depay marcou seu primeiro gol com a camisa do clube paulista. No início do segundo tempo, o atacante holandês acertou bela cobrança de falta e recolocou o Timão em vantagem: 3 a 2.



Titular pela segunda partida consecutiva, o camisa 94 chegou ao seu primeiro tento após cinco partidas pelo Corinthians. Anteriormente, Depay havia contribuído com duas assistências, uma delas na estreia.



Na jogada, o holandês sofreu falta na intermediária e chamou a responsabilidade para a finalização. O camisa 94 bateu colocado e acertou o ângulo. Sem chance para Mycael, goleiro do Athletico Paranaense.



Até então, o Corinthians amargava empate por 2 a 2, após ter aberto vantagem de 2 a 0. Em caso de vitória, o clube alvinegro sai da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Depay fez seu primeiro gol pelo Corinthians Foto: Joisel Amaral/AGIF

Acordo com a Esportes da Sorte

Patrocinadora máster do Corinthians, a Esportes da Sorte teve participação direta na chegada de Memphis Depay. A casa de apostas será responsável por arcar com R$ 57 milhões.

Veja a reação da Fiel

eu to maluco Memphis Depay — Éo Tavares Ta!🔥 (@reiTavares7) October 18, 2024

É ASSIM QUE COMEÇA A HISTÓRIA DE MEMPHIS DEPAY NO CORINTHIANS, COM UM GOLAÇO DE FALTA! EU VI, VOCÊ VIU, NÓS ESTAMOS VENDO A HISTÓRIA. 👉🏻😤👈🏻 — thurzin  (@Str0ngonofe) October 18, 2024

imagine não acreditar em Memphis Depay.



deu pique de 100m na jogada toda, recuperando no campo de defesa, ganhando falta e depois na GAVETA!



é dai pra cima! — Max Galli (@maxgalli_) October 18, 2024