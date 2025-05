Dorival Júnior alcança feito de Vítor Pereira e mostra evolução no Corinthians

Dorival Júnior chegou ao Corinthians após a demissão de Ramón Díaz, que mesmo com o título do Paulistão, era criticado pela instabilidade da defesa. Com a missão de arrumar o setor, o treinador fez o Timão chegar a quatro jogos sem levar gols, feito que não acontecia desde 2022.

Neste sábado (24), o Corinthians empatou com o Atlético Mineiro por 0 a 0. A equipe vem de uma sequência de vitórias, todas por 1 a 0, contra Racing, Santos e Novorizontino. Aos poucos, Dorival Júnior começa a colocar 'sua cara' no Timão.

A última vez que o Corinthians havia passado quatro jogos sem sofrer gols foi em junho de 2022, sob o comando do técnico português Vítor Pereira. Na ocasião, o Timão venceu Goiás e Santos, e empatou com o mesmo rival e com o Boca Juniors.

Treinador comanda o Corinthians desde abril (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Últimas sequências de quatro jogos sem levar gols do Corinthians

2022

Corinthians 1 x 0 Goiás - Brasileirão

Corinthians 4 x 0 Santos - Copa do Brasil

Corinthians 0 x 0 Santos - Brasileirão

Corinthians 0 x 0 Boca Juniors - Libertadores

2025

Racing 0 x 1 Corinthians - Sul-Americana

Corinthians 1 x 0 Santos - Brasileirão

Corinthians 1 x 0 Novorizontino - Copa do Brasil

Atlético-MG 0 x 0 Corinthians - Brasileirão

Melhora na defesa

Dorival Júnior comandou o Corinthians em oito partidas desde que chegou, em abril deste ano. O sistema defensivo tem sido a sua marca neste início de trabalho. O treinador destacou a melhora da equipe em entrevista coletiva após o empate com o Galo.

— Cada um tem uma maneira de desenvolver seu trabalho, são cinco partidas sem tomar gols, os gols que tomamos nas outras partidas foram de lances isolados. De modo geral, a equipe está tendo um comportamento muito igual. Independentemente de quem jogue, a gente tem dado uma resposta positiva. Isso cria uma disputa leal no grupo e é isso que nós queremos — disse o treinador.

Com um calendário cheio, dividido entre as disputas de Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana, Dorival Júnior explicou que muito do sucesso alcançado tem acontecido após a correção por vídeos dos posicionamentos da defesa.

— Repetição, repetição de treinamento, corrigindo com vídeos. Estamos fazendo isso todas as semanas, é um trabalho repetitivo, mas com certeza traz decisões importantes. O jogador sabe quem vai sair para uma cobertura, quem vai fazer uma abordagem, quem vai cobrir determinado setor. Isso tudo é treinado, trabalhado. Quando você cumpre isso, a porcentagem de você tomar um gol diminui muito. Ainda está faltando um pouco — finalizou.