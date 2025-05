O Corinthians se prepara para enfrentar o Mirassol neste sábado (10), às 18h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior vive a dúvida se poderá contar José Martínez, que sentiu dores na coxa contra o América de Cali, em duelo válido pela Sul-Americana.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Segundo o 'Meu Timão', os exames feitos nesta quarta-feira (7) não constataram lesão, mas o jogador segue com dores na coxa e não treinou com o grupo no gramado desde então. José Martínez iniciou o último jogo como titular, mas teve que ser substituído por Charles ainda no primeiro tempo. O Corinthians empatou o duelo com os colombianos por 1 a 1.

O atleta iniciou as duas últimas partidas na equipe e pode ser um desfalque importante. Dorival Júnior terá que buscar opções para o lugar do venezuelano. A tendência é que Charles seja o titular. No primeiro jogo do técnico no comando do Timão, a vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, pela Copa do Brasil, o volante começou entre os onze.

continua após a publicidade

Alex Santana também foi titular na estreia de Dorival Júnior. O jogador soma dois gols nesta temporada, era escalado regularmente por Ramón Díaz, e corre por fora por uma vaga no lugar de José Martínez.

José Martínez pode desfalcar o Timão contra o Mirassol (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Próximo jogo do Corinthians

Com exceção de José Martínez, Dorival Júnior deve escalar a 'força máxima' da equipe no confronto contra o Mirassol, no sábado (10), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no estádio Campos Maia, no interior paulista.

continua após a publicidade

O treinador não quer priorizar nenhuma competição, entretanto, escalou a equipe titular no duelo contra o Internacional, justamente no Brasileirão. Atualmente na oitava posição, o Corinthians tenta embalar uma sequência de duas vitórias e se aproximar do G-6.