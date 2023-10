Maycon dificilmente vai permanecer no Timão em 2024 e deve fazer parte da barca que dará espaço para novos atletas a partir do ano que vem. Ele pertence ao Shakhtar até o fim de 2025 e já foi emprestado pelos ucranianos em duas temporadas consecutivas. Mesmo com o camisa 7 tendo evoluído durante a temporada e retomado a condição de titular, a tendência é que ele não seja comprado em definitivo, independentemente de qual diretoria esteja no comando da equipe. No dia 25 de dezembro terá eleição para definir o novo presidente corintiano.