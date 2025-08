Dorival repete fórmula e muda estratégia do Corinthians na temporada

O Corinthians enfrenta o Fortaleza neste domingo (3), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior deve poupar grande parte do time para o duelo na Neo Química Arena visando a preparação para o Derby, pela Copa do Brasil.

O Timão enfrenta o Palmeiras na próxima quarta-feira (6), no Allianz Parque, e tem a vantagem do empate para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Dorival Júnior sinaliza uma prioridade para as copas, algo recorrente em seus últimos trabalhos.

O treinador conquistou a Copa do Brasil em 2023, pelo São Paulo, e em 2022, comandando o Flamengo. Em ambas as temporadas, Dorival Júnior adotou a estratégia de priorizar os torneios de mata-mata em detrimento do Campeonato Brasileiro.

Em 2023, o São Paulo terminou o Brasileirão na 11ª colocação. No ano anterior, o Flamengo encerrou a competição em quinto lugar. Pelo clube carioca, o desempenho no torneio de pontos corridos pesou na decisão da diretoria pela demissão do treinador, que acabou substituído por Vítor Pereira.

Mudança de rota

A postura de Dorival Júnior contrasta com a de seu antecessor, Ramón Díaz. A comissão técnica anterior defendia publicamente a prioridade ao Campeonato Brasileiro. No início de abril, após a vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, pela competição nacional, o auxiliar Emiliano Díaz reforçou essa proposta.

— Para nós o Brasileirão é sempre o torneio, sempre priorizamos as ligas, mais ainda uma como o Brasileirão, que nos últimos anos vínhamos sofrendo um momento que não queremos que aconteça de novo. Nas copas vamos brigar também, com nossas armas, mas para nós a prioridade é sempre o Brasileirão, porque ficar fora de uma copa é ruim, triste, chato, mas não quero nem falar do que aconteceu nos últimos dois anos (luta contra o rebaixamento), então claro que vamos dar prioridade ao Brasileirão — disse o auxiliar na época.

Ramón Díaz foi demitido no fim de abril, após uma sequência de resultados negativos. O Corinthians foi eliminado ainda na Pré-Libertadores e na fase de grupos da Sul-Americana. Atualmente, o time ocupa a 11ª colocação no Brasileirão e está há três partidas sem vencer na competição nacional.