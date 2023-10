Os torcedores do Corinthians ficaram na bronca com a arbitragem na partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana e se revoltaram com a não expulsão de Tomás Pochettino, do Fortaleza, após entrada forte em Gabriel Moscardo. Nesta quarta-feira (4), a Conmebol divulgou o diálogo entre o árbitro Andrés Rojas e Nicolás Gallo, comandante do VAR na Arena Castelão. Veja no vídeo acima!