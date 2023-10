Com o discurso de “falar menos e trabalhar mais”, Fagner e o restante do elenco corintiano buscam recuperação no Brasileirão, onde a equipe possui apenas quatro pontos de distância para a zona do rebaixamento. O primeiro compromisso do Corinthians após a eliminação na Sul-Americana é no sábado (7), às 21h, contra o Flamengo, na Neo Química Arena.