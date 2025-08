Veja a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Fortaleza

O Corinthians busca voltar a vencer no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, neste domingo (3), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. A tendência é que Dorival Júnior escale um time alternativo para o confronto.

O treinador deve repetir a estratégia utilizada no empate por 1 a 1 contra o Botafogo, na última rodada do Brasileirão. Naquela partida, o Corinthians entrou com o time reserva, e no segundo tempo, Dorival Júnior promoveu a entrada dos titulares.

O Timão enfrenta o Palmeiras na próxima quarta-feira (6), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians venceu a primeira partida por 1 a 0 e tem a vantagem do empate.

Apenas Hugo Souza deve ser mantido no time titular. Jovens devem ganhar oportunidades no duelo. Um deles é Dieguinho. O jogador passou a ter mais oportunidades com Dorival Júnior, entrou em duas partidas, e pode fazer sua estreia como titular.

Outros jogadores que devem voltar chances no duelo serão Leo Mana, Ryan e Breno Bidon, jovens da base alvinegra. No ataque, a tendência é que Dorival Júnior promova o retorno de Talles Magno e Romero.

O Corinthians deve entrar em campo com: Hugo Souza; Leo Mana, Félix Torres, Cacá e Fabrizio Angileri; Ryan, Charles e Breno Bidon; Dieguinho, Talles Magno e Romero.

Hugo Souza deve ser titular do Corinthians na partida contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Corinthians em busca de fim de jejum

Os comandados de Dorival Júnior não vencem há três partidas no Campeonato Brasileiro. A última vitória foi por 1 a 0 sobre o Ceará, no dia 16 de julho, no Castelão. O Timão ocupa a décima primeira colocação da competição nacional. O gol foi marcado por Talles Magno.