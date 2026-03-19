Marcelo Paz admite saídas e mira maior venda da história do Corinthians

Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, falou sobre a possibilidade de negociar jogadores do elenco e admitiu que o objetivo é concretizar uma das maiores vendas da história do clube.

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A declaração de Paz ocorreu antes do sorteio da fase de grupos da Libertadores, realizado em Luque, no Paraguai.

— Acho que, acima de tudo, temos que cumprir o orçamento, essa é a premissa do presidente. Vamos fazer, com calma, escolhendo o melhor momento e a melhor cifra para realizar uma ou mais operações. Pode ser no meio do ano. Não prometo, mas pode ser. Essa é a janela mais agressiva do futebol europeu, eles gastam mais. Naturalmente eles vêm à América do Sul para buscar talentos. Temos que valorizar nossos atletas, é uma perda esportiva e precisaremos de reposição. Queremos, sim, realizar a maior venda da história do Corinthians — disse Paz em entrevista à "GE TV".

Hugo Souza, goleiro do Corinthians (Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)

Quem pode sair?

Até o momento, o Corinthians recusou duas ofertas por Hugo Souza. A primeira aconteceu no ano passado, quando o Milan tentou sua contratação.

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Neste ano, desta vez, o Beşiktaş ofereceu 10 milhões de euros (cerca de R$ 61,5 milhões, na cotação atual) pelo jogador alvinegro, mas o clube paulista optou por mantê-lo.Em novembro de 2024, o Corinthians acertou a compra de Hugo Souza junto ao Flamengo em uma operação de R$ 4,8 milhões.

Outra negociação que caiu foi a saída de André para o Milan. A negociação entre o clube italiano e o Corinthians ganhou vários capítulos, inclusive com o Timão desistindo da negociação após a repercussão negativa.

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Além dos nomes citados acima, Breno Bidon e Yuri Alberto também estão em alta no mercado.

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