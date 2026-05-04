Corinthians: Diniz perde meio-campista para clássico contra o São Paulo

O Corinthians terá o desfalque do volante Allan no clássico contra o São Paulo, marcado para domingo (10), às 18h30, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Mirassol e cumprirá suspensão automática.

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A situação poderia ser mais complicada, já que Fabrizio Angileri, Hugo Souza e Rodrigo Garro também estavam pendurados, mas não foram advertidos.

Para o clássico, o técnico Fernando Diniz ainda tem dúvidas na escalação. O zagueiro João Pedro, com dores no púbis, e o volante Charles, com lesão no calcanhar direito, seguem em tratamento. O atacante Memphis Depay está em transição física, enquanto Vitinho, que sentiu dores no quadril direito antes da partida contra o Mirassol, também é dúvida.

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Por outro lado, o Corinthians terá reforços. Suspensos na última rodada, o zagueiro Gustavo Henrique, o lateral-direito Matheuzinho e os meio-campistas André e André Carrillo voltam a ficar à disposição.

Allan vai ser desfalque contra o Corinthians (Foto: André Cardoso/DiaEsportivo/Folhapress)

Corinthians x Mirassol

Em jogo de polêmicas de arbitragem, o Mirassol venceu o Corinthians em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Leão foram marcados por Carlos Eduardo e Edson Carioca, em uma partida marcada por polêmicas de arbitragem.

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Com o resultado, o Corinthians entrou na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 15 pontos, somando três vitórias, seis empates e cinco derrotas, além de 10 gols marcados e 13 sofridos. A diferença no saldo de gols, inclusive, é o que empurrou o time para a zona de rebaixamento, já que tem a mesma pontuação que o Santos.

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