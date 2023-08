Com o resultado, o Corinthians permaneceu na 14ª colocação do Brasileirão com 20 pontos. Na próxima rodada, última do primeiro turno, recebe o Coritiba no domingo (13), às 16h, na Neo Química Arena. Antes disso, encara o Newell's Old Boys na terça (8), às 21h30, fora de casa, pelo duelo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. Na ida, o Timão venceu por 2 a 1 e agora tem a vantagem do empate.