Internacional e Corinthians empataram em 2 a 2 neste sábado (5), no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. No início da partida, Renato Augusto abriu o placar para o Corinthians. No entanto, não demorou muito para os donos da casa buscarem o empate com Bruno Henrique. No segundo tempo, o Timão aproveitou a oportunidade que teve em pênalti convertido por Fábio Santos para voltar à frente no placar. Quando tudo se encaminhava para uma vitória alvinegra, o Colorado garantiu um ponto em casa com gol nos acréscimos de Luiz Adriano.