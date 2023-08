O empate em 2 a 2 entre Internacional e Corinthians, em partida do Brasileirão disputada em Porto Alegre neste sábado (5), transformou vilões em heróis nas redes sociais. Os nomes de Fábio Santos, do Timão, e Luiz Adriano, do Colorado, estavam entre os assuntos mais comentados do Twitter desde a metade do jogo. Inicialmente, os dois estavam sendo criticados pelos respectivos torcedores, mas marcaram gols fundamentais na reta final e terminaram exaltados na web.