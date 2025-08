Tuma sobe o tom sobre Augusto Melo e alerta para ‘problema sério’ no Corinthians

Os associados do Corinthians vão votar ratificar, ou não, o impeachment de Augusto Melo no próximo sábado (9), em uma assembleia-geral no Parque São Jorge. Afastado desde o dia 26 de maio, o dirigente é réu no caso Vai de Bet por furto, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

continua após a publicidade

Augusto Melo é acusado de envolvimento em um esquema de desvio milionário relacionado a comissões de intermediários no contrato de patrocínio da casa de apostas com o Corinthians. A operação teria ocorrido entre janeiro e junho do ano passado, sendo interrompida por uma cláusula anticorrupção prevista no acordo. O MP acatou o pedido da Polícia Civil e exigiu inclusive o ressarcimento de R$ 40 milhões.

Em coletiva concedida nesta sexta-feira (1), Tuma, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, inclusive comparou o caso com as denúncias de uso cartão corporativo de Andrés Sanchez e Duilio Monteiro Alves.

continua após a publicidade

— A polícia disse que o cara (Augusto) roubou, o Ministério Público pediu que ele fosse réu e a Justiça aceitou a denúncia. Quando o presidente vai devolver os R$ 40 milhões que o Ministério Público exija que ele devolva para o clube. Estamos cobrando o cara que deve R$ 10 mil (Andrés) e o cara que deve R$ 40 milhões não? O cara que construiu o estádio vai ser expulso e o cara que é sócio do Alex Cassundé é presidente? — disse o dirigente.

Romeu Tuma Jr. concedeu coletiva no Parque São Jorge (Foto: Ulisses Lopresti/Lance)

Cenário problemático

Tuma afirmou que convocará rapidamente novas eleições caso os associados aprovem o afastamento definitivo de Augusto Melo. Caso o retorno do ex-presidente seja autorizado, ele promete afastá-lo novamente. Segundo a Lei Geral do Esporte, o dirigente pode ser destituído mais uma vez e submetido a nova assembleia geral em razão da reprovação das contas do clube referentes ao exercício de 2024.

continua após a publicidade

— Se for referendada a decisão do conselho pelo associado, cabe ao presidente do conselho chamar uma votação entre conselheiros. Se a decisão não for referendada, teremos um sério problema. Posso afastá-lo liminarmente por conta das contas desaprovadas, além dos vários outros pedidos de impeachment — falou o presidente do CD.

Tuma também afirmou que há seis pedidos de impeachment contra o Augusto Melo tramitando no Conselho Deliberativo. O presidente do órgão afirmou que o afastamento definitivo é a melhor forma de garantir paz na política do Corinthians.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— Se ele voltar, sabe o que vai acontecer? Temos seis impeachments ainda para votar. Aí vai ser: afasta, volta, afasta, volta. Ou a gente vira a página dia 9, ou esquece, fecha isso aqui e vamos embora — disse Tuma.