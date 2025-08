Augusto Melo faz campanha contra o impeachment e rebate declarações de Tuma

O presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo, esteve na manhã deste sábado (2) no Parque São Jorge, sede social do clube, na inauguração do novo campo de terrão da equipe. Em um movimento de campanha contra o pedido de impeachment contra ele, que será votado na próxima semana, 9 de agosto, Melo conversou jornalistas durante o evento. Ele aproveitou o momento para rebater e criticar declarações dadas por Romeu Tuma Jr, presidente do Conselho Deliberativo do clube, na sexta-feira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Em uma das falas mais fortes da entrevista de Tuma na sexta, também no Parque São Jorge, foi o momento que o dirigente afirmou que o alvinegro queria ser o Flamengo, ao citar a necessidade "virar a página" dos problemas políticos nos bastidores. Augusto Melo rebateu de forma direta a declaração e disse que ele deveria ir presidir o conselho do rubro-negro e declarou como "patética" a posição.

- Patética, né? Então ele que vai para o Flamengo, ele vai ser presidente do Conselho do Flamengo, porque aquele é um presidente afastado. Então ele que vá para o Flamengo, que é um absurdo. O Corinthians é muito maior que o Flamengo. O Corinthians é o maior da América Latina, um dos maiores do mundo, e eu ver um presidente do Conselho afastado falando uma coisa dessa, é patético, é ridículo - disparou.

continua após a publicidade

Apesar de Augusto reiterar que Romeu Tuma Jr. é um "presidente afastado", oficialmente o dirigente segue como presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Melo disse que vê o dirigente "desesperado" e que tem confiança que retornará à presidência corintiana no próximo sábado (9), quando acontece a votação.

Augusto Melo também declarou que Tuma se tornou um ditador dentro do Corinthians, afastou sócios do da equipe do Parque São Jorge e que o dirigente atua como se fosse presidente do clube.

continua após a publicidade

- A gente já sabe quem é essa pessoa, um ditador aqui dentro, que vocês estão vendo. Proibiu muitas coisas, afastando sócios daqui [Parque São Jorge], que é um patrimônio, criticou que nosso sócio não vale nada. Ele é presidente do conselho, ele é presidente da ética, ele é presidente do clube... ele tomou conta disso aqui. Ele é o presidente, ele que quer mandar em tudo e isso é patético - disse.

O presidente afastado do Corinthians também afirmou que não tem medo de ser investigado, já que abriu os sigilos bancários e telefônicos durante as investigações, e que está "tranquilo". Augusto Melo reforçou, em mais um ato de sua campanha no evento do sábado, que está sofrendo uma tentativa de golpe, além de lembrar ações suas enquanto presidente da equipe que beneficiaram o clube.

- A gente está muito tranquilo, não tenho medo de ser investigado. Ao contrário, eu que abri meu sigilo bancário, sigilo telefônico, minhas contas, imposto de renda (...) Eles estão tentando me tirar num golpe. Tá provado tudo que eu fiz de bom. Me mostrem alguma coisa que eu fiz de errado. Eu mostrei que o Corinthians é a maior potência da América Latina e um dos maiores do mundo. Provei que o Corinthians é maior que todos aqui em termos de receita, em termos de audiência. Provei que os contratos não são bons para o Corinthians, fiz contratos óticos. Patrocínio de 17 milhões para 120 milhões - completou Augusto.

Omar Stabile responde Augusto Melo

Pouco depois das falas de Augusto Melo no Parque São Jorge, o presidente interino do Corinthians, Omar Stabile, que também acompanhava o lançamento do campo de terrão na sede social, rebateu o posicionamento do dirigente afastado.

Stabile não questionou a presença de Melo no clube social, já que ele segue sendo sócio do Corinthians. Entretanto, afirmou, mais uma vez, que a gestão de Augusto deixou problemas financeiros no clube e que o presidente afastado não cuidou do "principal" da equipe, que é o futebol.

- Se tivesse no futebol não teríamos atraso direito de imagem, como estava no dia que eu entrei, luvas [dos jogadores], premiação... então ele não se dedicou ao principal que é o futebol. Nós entramos e, evidentemente, precismos arrumar porque estava desorganizado nesses aspectos, não o técnico, mas financeiro. Tínhamos essas dívidas e não tinha planejamento para pagar uma premiação do Campeonato Brasileiro lá atrás e do Paulistão - afirmou.

Augusto Melo esteve no evento de lançamento do novo terrão do Corinthians no Parque São Jorge. (Foto: Reprodução/Meu Timão).

Declarações de Augusto Melo à polícia sobre o caso Vai de Bet

Nesta semana, o Lance! publicou com exclusividade declarações do presidente afastado à Polícia Civil. Gravações obtidas pela reportagem mostram, na íntegra, Augusto Melo respondendo questionamentos feitos pelas autoridades em abril de 2025.

Foi a primeira vez em que o dirigente detalhou à Polícia Civil como estruturou sua campanha à presidência do Corinthians, os conflitos com antigos aliados e os bastidores do contrato milionário com a Vai de Bet — hoje alvo de ação penal por suspeitas de intermediação fraudulenta cometida por uma associação criminosa, furto e lavagem de dinheiro.

Nas imagens inéditas do depoimento, Augusto aparece tenso, vestindo traje formal, alternando entre pausas longas e respostas enfáticas. Ele está acompanhado de Ricardo Cury, seu advogado.

Além do contrato com a Vai de Bet, outros trechos do depoimento falam sobre a campanha presidencial de Melo para chagar no comando do alvinegro, as desavenças e conflitos internos durante sua gestão no Corinthians, participação de intermediários na negociação e até a atuação do cantor Gusttavo Lima no caso.

➡️Para assistir trechos exclusivos do depoimento de Augusto Melo, clique aqui.