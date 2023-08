O Corinthians empatou com o Internacional neste sábado (5) por 2 a 2, no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão saiu na frente do placar com Renato Augusto, que contou com a "sorte" para vencer o goleiro Rochet, mas levou o empate na sequência, após falha do sistema defensivo corintiano.