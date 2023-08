Róger Guedes espera ser aprovado nos exames médicos para reforçar o Al-Rayyan, do Qatar. O camisa 10 já não atuou na vitória do Corinthians sobre o Newell´s Old Boys, pelas oitavas de final da Sul-Americana, e Luxemburgo não acredita que a competitividade no Timão vai cair com a saída do atacante.