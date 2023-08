Róger Guedes optou pela saída do Corinthians. O jogador deve viajar para o Oriente Médio ainda essa semana e assinar com Al-Rayyan ou Al-Sadd, ambos do Qatar. As duas equipes fizeram propostas equivalentes pelo jogador. O Timão, que possui 40% dos direitos econômicos do atacante, deve ficar com algo em torno de 4 milhões de euros (R$ 21 milhões, na cotação atual) pelo negócio. O valor é metade do que o clube alvinegro esperava lucrar com a venda do seu camisa 10.