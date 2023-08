De virada, o Corinthians venceu o Newell´s Old Boys por 2 a 1 na Neo Química Arena, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Portillo abriu o placar para os argentinos. No começo do segundo tempo, Yuri Alberto empatou, de pênalti. Minutos depois, Wesley sacramentou a virada corintiana. No gráfico abaixo, você confere as notas dos jogadores corintianos e do técnico Vanderlei Luxemburgo.