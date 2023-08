O Corinthians venceu o Newell's Old Boys, da Argentina, por 2 a 1 na Neo Química Arena e saiu na frente nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time argentino saiu na frente com um gol de Portillo, mas o Timão virou no segundo tempo com gols de Yuri Alberto e Wesley. A partida de volta, na Argentina, será disputada no dia 8 de agosto, terça-feira, às 21h30. Veja os melhores momentos no vídeo abaixo: