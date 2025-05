Lesões forçam Corinthians ‘alternativo’ em decisão; veja provável escalação

O Corinthians enfrenta o Racing, do Uruguai, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O duelo será nesta quinta-feira (15), às 19h (de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu. Dorival Júnior terá desfalques importantes para o duelo e será obrigado a fazer mudanças no time.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O treinador não poderá contar com Memphis, que sofreu uma entorse no tornozelo direito e está fora de combate. Além do holandês, Raniele também é desfalque de última hora por conta um edema na coxa. O zagueiro Félix Torres cumpre suspensão pelo cartão vermelho recebido contra o Racing, no primeiro turno da fase de grupos. A lista também inclui Gustavo Henrique, que se recupera de uma cirurgia de hérnia, e Rodrigo Garro, por uma tenidnopatia patelar no joelho direito.

A lista de lesionados obriga Dorival Júnior a fazer testes na equipe. O treinador levou Kayke para Montevidéu. O atacante de 21 anos foi herói do título da Copinha no último ano, mas ainda não teve oportunidades entre os profissionais.

continua após a publicidade

Dorival Júnior enfrenta um desafio para escalar o Timão, que sofre com o calendário cheio. A tendência é que o atleta mescle o elenco e dê oportunidades para atletas no time titular, como Talles Magno e Léo Mana.

A tendência é que o Timão inicie o duelo com: Hugo Souza; Léo Mana, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Carrillo e Igor Coronado (Romero); Talles Magno e Yuri Alberto.

continua após a publicidade

José Martínez retorna contra o Racing (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Decisão

A partida tem ares de decisão para o clube alvinegro. Com uma campanha irregular, o Corinthians ocupa a terceira colocação do Grupo C, atrás do Huracán, líder da chave, e do América de Cali. A equipe está a um ponto dos colombianos e cinco dos argentinos.

Para seguir sonhando com o título da Sul-Americana, o Timão precisa avançar de fase: apenas o primeiro colocado se classifica diretamente às oitavas de final, enquanto o segundo disputa uma repescagem contra um dos eliminados da fase de grupos da Libertadores.