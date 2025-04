Rivais não perdoam Corinthians após estreia na Sul-Americana: ‘Acesso negado’

Após a eliminação na Pré-Libertadores, o Corinthians estreou com derrota na Sul-Americana, nesta quarta-feira (2). Na Neo Química Arena, a equipe de Ramón Díaz perdeu para o Huracán-ARG por 2 a 1, e os torcedores rivais aproveitaram para tirar sarro do Alvinegro.

O Huracán abriu o placar aos seis minutos, com Sequeira, e o Corinthians empatou sete minutos depois, com Raniele. No fim do primeiro tempo, Sequeira balançou as redes novamente, após um corte errado do zagueiro Gustavo Henrique, dando números finais à partida.

Sormani e o "acesso negado" do Corinthians

O "acesso negado" foi uma declaração dada pelo jornalista Fábio Sormani, quando o comentarista ainda atuava na ESPN. Na ocasião, o profissional afirmou que o clube não possuía tradição na competição continental.

- O Corinthians chega lá na Conmebol, na sede, em Luque, mete o dedão na catraca, e "pá", acesso negado. Ninguém sabe quem é. (2012) foi um só, é um ponto fora da curva - disse Sormani, à época.

Torcedores rivais aproveitaram a derrota do Corinthians no torneio para repercutir a declaração do jornalista novamente. O termo "acesso negado" ficou entre os assuntos mais comentados após o fim do jogo na Neo Química Arena.

