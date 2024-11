Memphis, Garro e Yuri Alberto lideram reação do Corinthians no Brasileiro

Com apenas uma derrota nos últimos oito jogos, o Corinthians virou a chave do péssimo momento na temporada 2024. Liderado por Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto, o Timão soma 41 pontos conquistados, está afastado da briga contra o rebaixamento e sonha com uma vaga na Libertadores 2025. Grande protagonista da arrancada na reta final da competição, o trio de ataque demonstra entrosamento e faro de gol, apesar do pouco tempo de trabalho.

continua após a publicidade

Os números são prova da mudança. Desde a formação do trio, com a chegada do holandês no final de setembro, o Corinthians fez 22 gols em 12 partidas, sendo 15 anotados por Memphis, Garro ou Yuri Alberto (68% do total no recorte). Em grande fase, o centroavante corintiano parece ter superado todas as desconfianças e está na briga pela artilharia da competição. São dez gols no Brasileirão, seis marcados depois da chegada do reforço europeu.

E a ótima fase do camisa nove tem alta influência dos companheiros de ataque: três dos seis gols marcados desde a formação do trio teve assistência de Memphis (1) ou Garro (2). O argentino, inclusive, chegou a 12 passes para gol na temporada, estatística que transforma 2024 no ano mais "garçom" da carreira do meia.

continua após a publicidade

➡️ Saiba como o título do Flamengo ajuda o Corinthians por uma vaga na Libertadores

Memphis Depay e Garro comemoram gol do Corinthians sobre o Atlético-GO (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

CORINTHIANS DESDE A FORMAÇÃO DO TRIO MEMPHIS, GARRO E YURI ALBERTO

12 jogos

6 vitórias

3 empates

3 derrotas

22 gols marcados

15 gols marcados por Memphis Depay, Garro ou Yuri Alberto

MEMPHIS DEPAY: 3 gols e 4 assistências

GARRO: 6 assistências e 3 gols

YURI ALBERTO: 9 gols e duas assistências

Apesar das eliminações na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, o Timão parece ter encontrado uma solução para salvar o que restou de 2024. Liderado pelo trio de ataque, o time de Ramón Díaz precisa dar sequência à fase positiva atual para ter chances de alcançar uma vaga na Libertadores. Atualmente, o time é o décimo colocado na tabela, com 41 pontos, seis a menos que o sétimo colocado na classificação, o Cruzeiro. Com o título do Flamengo na Copa do Brasil, o número de vagas para a próxima Libertadores foi ampliado para sete, o que pode ser aproveitado pela equipe.

Após a pausa da Data Fifa, o Corinthians retorna aos gramados pelo Brasileirão e enfrenta o Cruzeiro, na Neo Química Arena, no dia 20 de novembro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians