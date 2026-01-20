Dorival vê Kaio César como peça-chave para o Corinthians: 'Fundamental'
Treinador destaca características do reforço e aponta carência suprida no elenco
O Corinthians está próximo de concluir a contratação do atacante Kaio César, que atualmente defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O jogador chega após um pedido de Dorival Júnior por um atleta que atue pelas beiradas do campo.
Segundo o treinador, o jogador é aguardado nesta terça-feira (20), quando passará por exames médicos e será apresentado oficialmente. Dorival ressaltou que Kaio preenche uma lacuna existente no elenco.
— (Kaio César) É um jogador que deve chegar na terça-feira, a partir daí, apresentação e exames. Ele preenche uma função que não temos, tem velocidade, 1x1 muito interessante. Mais um jogador que chega para preencher nosso grupo. É uma opção fundamental para termos — disse Dorival.
Kaio César tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2028. O jogador foi contratado pelo clube árabe junto ao Vitória de Guimarães, de Portugal, no início de 2025, por cerca de 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 57 milhões), e deve reforçar o Corinthians por empréstimo.
No Brasil, o atacante defendeu as cores do Coritiba entre 2023 e 2024. Nesse período, entrou em campo em 36 partidas e marcou três gols.
Pelo Al-Hilal, Kaio César disputou 37 jogos, anotou quatro gols e deu seis assistências. O jogador chamou a atenção dos brasileiros ao atuar na vitória por 4 a 3 sobre o Manchester City, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.
Kaio César pelo Al-Hilal
- 37 jogos (20 titular)
- 4 gols
- 6 assistências
- 184 minutos para participar de gol
- 1.6 finalizações por jogo (0.6 no gol)
- 14.5 finalizações para marcar
- 0.8 passes decisivos por jogo
- 20% de conversão em grandes chances
- 7 grandes chances criadas
- 1.3 dribles certos por jogo
- 49% de eficiência nos duelos
- 1.7 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.93
Kaio César pelo Vitória de Guimarães
- 47 jogos (34 titular)
- 4 gols
- 8 assistências
- 242 minutos para participar de gol
- 1.5 finalizações por jogo (0.6 no gol)
- 29.0 finalizações para marcar
- 1.0 passes decisivos por jogo
- 29% de conversão em grandes chances
- 8 grandes chances criadas
- 1.1 dribles certos por jogo
- 45% de eficiência nos duelos
- 1.8 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 7.01
Kaio César pelo Coritiba
- 36 jogos (17 titular)
- 3 gols
- 525 minutos para participar de gol
- 0.7 finalizações por jogo (0.3 no gol)
- 10.5 finalizações para marcar
- 0.7 passes decisivos por jogo
- 0% de conversão em grandes chances
- 0 grandes chances criadas
- 1.8 dribles certos por jogo
- 49% de eficiência nos duelos
- 2.5 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.85
