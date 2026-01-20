O Corinthians está próximo de concluir a contratação do atacante Kaio César, que atualmente defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O jogador chega após um pedido de Dorival Júnior por um atleta que atue pelas beiradas do campo.

Segundo o treinador, o jogador é aguardado nesta terça-feira (20), quando passará por exames médicos e será apresentado oficialmente. Dorival ressaltou que Kaio preenche uma lacuna existente no elenco.

— (Kaio César) É um jogador que deve chegar na terça-feira, a partir daí, apresentação e exames. Ele preenche uma função que não temos, tem velocidade, 1x1 muito interessante. Mais um jogador que chega para preencher nosso grupo. É uma opção fundamental para termos — disse Dorival.

Kaio César tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2028. O jogador foi contratado pelo clube árabe junto ao Vitória de Guimarães, de Portugal, no início de 2025, por cerca de 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 57 milhões), e deve reforçar o Corinthians por empréstimo.

No Brasil, o atacante defendeu as cores do Coritiba entre 2023 e 2024. Nesse período, entrou em campo em 36 partidas e marcou três gols.

Pelo Al-Hilal, Kaio César disputou 37 jogos, anotou quatro gols e deu seis assistências. O jogador chamou a atenção dos brasileiros ao atuar na vitória por 4 a 3 sobre o Manchester City, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Kaio César é alvo do Timão (Foto: Divulgação/ Al-Hilal)

Kaio César pelo Al-Hilal

37 jogos (20 titular) 4 gols 6 assistências 184 minutos para participar de gol 1.6 finalizações por jogo (0.6 no gol) 14.5 finalizações para marcar 0.8 passes decisivos por jogo 20% de conversão em grandes chances 7 grandes chances criadas 1.3 dribles certos por jogo 49% de eficiência nos duelos 1.7 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.93

Kaio César pelo Vitória de Guimarães

47 jogos (34 titular) 4 gols 8 assistências 242 minutos para participar de gol 1.5 finalizações por jogo (0.6 no gol) 29.0 finalizações para marcar 1.0 passes decisivos por jogo 29% de conversão em grandes chances 8 grandes chances criadas 1.1 dribles certos por jogo 45% de eficiência nos duelos 1.8 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.01

Kaio César pelo Coritiba