imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Dorival vê Kaio César como peça-chave para o Corinthians: 'Fundamental'

Treinador destaca características do reforço e aponta carência suprida no elenco

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 20/01/2026
09:53
Dorival Jr. em Corinthians x Ponte Preta (Foto: Jhony Inacio/Agência Enquadrar/Gazeta Press)
imagem cameraDorival Jr., falou sobre chegada de Kaio César (Foto: Jhony Inacio/Agência Enquadrar/Gazeta Press)
O Corinthians está próximo de concluir a contratação do atacante Kaio César, que atualmente defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O jogador chega após um pedido de Dorival Júnior por um atleta que atue pelas beiradas do campo.

Segundo o treinador, o jogador é aguardado nesta terça-feira (20), quando passará por exames médicos e será apresentado oficialmente. Dorival ressaltou que Kaio preenche uma lacuna existente no elenco.

— (Kaio César) É um jogador que deve chegar na terça-feira, a partir daí, apresentação e exames. Ele preenche uma função que não temos, tem velocidade, 1x1 muito interessante. Mais um jogador que chega para preencher nosso grupo. É uma opção fundamental para termos — disse Dorival.

Kaio César tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2028. O jogador foi contratado pelo clube árabe junto ao Vitória de Guimarães, de Portugal, no início de 2025, por cerca de 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 57 milhões), e deve reforçar o Corinthians por empréstimo.

No Brasil, o atacante defendeu as cores do Coritiba entre 2023 e 2024. Nesse período, entrou em campo em 36 partidas e marcou três gols.

Pelo Al-Hilal, Kaio César disputou 37 jogos, anotou quatro gols e deu seis assistências. O jogador chamou a atenção dos brasileiros ao atuar na vitória por 4 a 3 sobre o Manchester City, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Kaio César é alvo do Timão (Foto: Divulgação/ Al-Hilal)
Kaio César é alvo do Timão (Foto: Divulgação/ Al-Hilal)

Kaio César pelo Al-Hilal

  1. 37 jogos (20 titular)
  2. 4 gols
  3. 6 assistências
  4. 184 minutos para participar de gol
  5. 1.6 finalizações por jogo (0.6 no gol)
  6. 14.5 finalizações para marcar
  7. 0.8 passes decisivos por jogo
  8. 20% de conversão em grandes chances
  9. 7 grandes chances criadas
  10. 1.3 dribles certos por jogo
  11. 49% de eficiência nos duelos
  12. 1.7 faltas sofridas por jogo
  13. Nota Sofascore 6.93

Kaio César pelo Vitória de Guimarães

  1. 47 jogos (34 titular)
  2. 4 gols
  3. 8 assistências
  4. 242 minutos para participar de gol
  5. 1.5 finalizações por jogo (0.6 no gol)
  6. 29.0 finalizações para marcar
  7. 1.0 passes decisivos por jogo
  8. 29% de conversão em grandes chances
  9. 8 grandes chances criadas
  10. 1.1 dribles certos por jogo
  11. 45% de eficiência nos duelos
  12. 1.8 faltas sofridas por jogo
  13. Nota Sofascore 7.01

Kaio César pelo Coritiba

  1. 36 jogos (17 titular)
  2. 3 gols
  3. 525 minutos para participar de gol
  4. 0.7 finalizações por jogo (0.3 no gol)
  5. 10.5 finalizações para marcar
  6. 0.7 passes decisivos por jogo
  7. 0% de conversão em grandes chances
  8. 0 grandes chances criadas
  9. 1.8 dribles certos por jogo
  10. 49% de eficiência nos duelos
  11. 2.5 faltas sofridas por jogo
  12. Nota Sofascore 6.85

