Jogador do Corinthians se envolve em acidente com morte

O meia do Corinthians, Rodrigo Garro, se envolveu em um acidente com um motociclista, que morreu após a violenta colisão. Segundo jornais argentinos, como "El Diario de La Pampa", "Olé" e "Clarín", o acidente aconteceu na madrugada deste sábado (4), em La Pampa, na Argentina, onde o jogador passa férias.

continua após a publicidade

➡️Corinthians aposta em dois destaques para conquistar título da Copinha

O carro conduzido pelo jogador, uma Dodge RAM, bateu de frente com uma moto Guerrero Trip 110 cc. A imprensa local afirma que o condutor da motocicleta seria Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos.

A batida aconteceu em um cruzamento e os dois veículos seguiam em direções opostas. De acordo com as autoridades, as perícias ainda estão em andamento para determinar como ocorreu a colisão.

continua após a publicidade

O jogador do Corinthians não sofreu ferimentos, mas está abalado emocionalmente, segundo jornais argentinos. Ele estaria acompanhado de um jogador do Emelec do Equador, que também não se machucou.

Garro em Botafogo e Corinthians 1409 Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Segundo o "El Diario de La Pampa", Garro foi detido de forma preventiva, uma vez que o jogador teve seu teste de alcoolemia, conhecido no Brasil como "bafômetro", com medição positiva de cerca de 0,5 gramas. No entanto, o atleta deve ser liberado em breve. A formalização da denúncia contra Garro ocorrerá nas próximas horas.