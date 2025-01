Corinthians aposta em dois destaque para conquistar título da Copinha

Maior campeão da história da Copinha com 11 títulos, o Corinthians aposta em Gui Negão e Bahia para conquistar pela secunda vez consecutiva o título da competição.

+ Mercado da bola: Corinthians encaminha com Breno Bidon

No clube paulista desde os nove anos, Gui Negão é a maior aposta ofensiva da equipe. Na última temporada, o atacante esteve no banco de reservas do time profissional em jogos contra São Paulo, Cuiabá e Vasco, mas não chegou a entrar em campo.

Em 2024, aos 17 anos, Gui participou de 42 partidas, alternando entre as categorias sub-17 e sub-20, e marcou dez gols. Criado no bairro de Itaquera, onde está localizada a Neo Química Arena, o atacante é torcedor do clube, assim como seus pais.

- Eu sou torcedor do Corinthians desde criança. Meu pai é corintiano, minha mãe é corintiana, e a parte maior da minha família é corintiana também. Antes de chegar ao clube, eu sempre passava do lado do estádio e sonhava em jogar ali. É um sonho ainda, né? Eu cheguei a ir, mas não cheguei a jogar - afirmou o atacante.

Luiz Gustavo Lemos Carvalho, conhecido como Bahia, é outro nome de destaque na equipe comandada por Orlando Ribeiro. O meio-campista se destaca por controlar o ritmo do time alvinegro e foi peça importante na campanha da última temporada, que terminou com o título sobre o Cruzeiro.

Aos 19 anos, o jogador aposta na maior competição de base do país para conseguir uma vaga na equipe dirigida por Ramón Díaz.

- Nosso grupo está focado, preparação muito boa. Tenho certeza que quando tiver na Copinha vai ser máxima dedicação nas ideias que o Orlando (treinador) propor para gente. Tenho certeza que vai dar tudo certo - disse Bahia em entrevista coletiva.

Bahia é um dos destaques do Corinthians para a Copinha (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)<br>

A estreia das Crias do Terrão acontece neste sábado (4), contra o Porto Velho, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

Grupo do Corinthians na Copinha