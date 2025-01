Após saída de Fagner, Neto aponta erro do Corinthians e dispara: ‘Não é ídolo’

Bicampeão brasileiro pelo Corinthians, o lateral-direito Fagner deixou o Alvinegro rumo ao Cruzeiro por empréstimo. Ex-jogador do time paulista, Neto criticou a diretoria do clube por ter renovado o contrato do atleta em 2024 e afirmou que o veterano de 35 anos não ídolo.

- Foi um péssimo negócio do Corinthians ter renovado com o Fagner por dois anos. Dois anos de contrato para um jogador que perdeu a posição para o Matheuzinho? Agora reduz o problema com a ida dele para o Cruzeiro. O Corinthians agora precisa contratar um lateral-direito para brigar com o Matheuzinho para ser titular - disse Neto.

- A história do Fagner foi muito bonita no Corinthians, de muitos títulos, mas para mim, não vai fazer falta nenhuma. Para mim, não é ídolo, mas tem uma história bonita. Que ele seja feliz, o importante é o Corinthians. O Matheuzinho hoje joga mais bola que ele - completou o apresentador na "Rádio Craque Neto".

Trajetória de Fagner no Corinthians

No Corinthians, Fagner terminou a temporada como reserva de Matheuzinho, depois da chegada do técnico argentino Ramón Díaz. O lateral disputou pouco mais da metade dos jogos da equipe paulista: 41, sendo 36 como titular.

No entanto, a trajetória de Fagner com a camisa do Timão é longa e vitoriosa. Formado nas categorias de base do clube, o lateral, natural de São Paulo, foi emprestado ao Vitória em 2007. Depois, passou por PSV Eindhoven, da Holanda, Vasco e Wolfsburg, da Alemanha, antes de retornar ao Parque São Jorge em 2014.

