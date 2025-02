Após o sucesso na sua estreia, que culminou na arrecadação de R$ 115 mil, a segunda edição da Invasão Corinthiana nas Redes aconteceu na última terça-feira (04), arrecadando mais R$ 62 mil para ajudar a quitar a dívida do Corinthians pela Neo Química Arena. O objetivo da próxima mobilização é ultrapassar a marca de R$ 200 mil.

O que é a Invasão Corintiana nas redes?

Inspirada nas históricas invasões da Fiel, a ação acontece toda terça-feira, às 19h10, impulsionando doações com lives de 76 segundos, número simbólico que remete à invasão do Maracanã em 1976. A cada semana, uma cidade anfitriã lidera o movimento, intensificando a arrecadação. O impacto da campanha é divulgado após cada edição, destacando valores arrecadados e os estados mais engajados.

A iniciativa conta com torcedores ilustres como embaixadores, como Neto, Sabrina Sato, Alessandra Negrini, Fernanda de Freitas, as atletas Tamires e Gabi Zanotti, e os influenciadores Alfinete, Mil Grau, Badaui, Rodrigo Mato Seco, Mila Alves e Rappin Hood, além do perfil Meu Timão, que promovem lives semanais às terças-feiras, às 19h10.

Detalhes sobre a campanha "Doa Arena" - Corinthians

A campanha Doe Arena, impulsionada pela Invasão Corintiana, idealizada de forma independente pela principal torcida organizada do Corinthians, Gaviões da Fiel, foi criada visando quitar a dívida financeira, originada com a construção da Neo Química Arena, em 2011.

O projeto “Doe Arena”, que já arrecadou mais de 36 milhões, tem como objetivo bater a meta de R$ 700 milhões para a quitação do estádio do Corinthians, contando com o apoio do maior patrimônio do clube: a Fiel Torcida.

