Ramón Díaz volta às raízes para salvar o Corinthians no clássico

O Corinthians empatou com o Palmeiras por 1 a 1, no Allianz Parque, nesta quinta-feira (6), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Maurício abriu o placar para o Verdão, enquanto Yuri Alberto empatou para o Timão. Nos acréscimos, Hugo Souza ainda defendeu um pênalti batido por Estêvão.

continua após a publicidade

➡️Ramón Díaz minimiza atuação do Corinthians e aponta Libertadores como prioridade

A defesa do goleiro deixou um 'gosto de vitória' ao torcedor corinthiano, mas a partida foi complicada. O Palmeiras finalizou 24 vezes no jogo contra quatro chutes do Timão. Na primeira etapa, o Verdão já tinha finalizado sete vezes em 17 minutos contra apenas uma do clube alvinegro.

Uma decisão de Ramón Díaz na partida, que remeteu ao seu início no Timão, mudou a rota do Corinthians no duelo. O técnico começou o jogo com o tradicional 4-4-2, com um losango no meio formado por Raniele, Alex Santana, André Carrillo e Igor Coronado.

continua após a publicidade

Diante da pressão palmeirense, aos 30 minutos, Ramón Díaz colocou Raniele entre os zagueiros André Ramalho e Cacá, deslocando Igor Coronado para a esquerda e formando um 3-5-2. O esquema tático foi bastante utilizado pelo treinador na época de sua chegada ao Corinthians.

Após ter mudado o esquema tático, o Timão se recuperou na partida. Aos 43 minutos, Memphis roubou a bola de Richard Ríos e serve Yuri Alberto que finalizou sem chances para Weverton. Uma reviravolta em uma atuação abaixo da média do Corinthians.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, o treinador colocou o zagueiro João Pedro Tchoca no lugar de Alex Santana, concretizando a mudança tática. Após o confronto, Emiliano Díaz explicou a decisão.

— Queríamos atacar o Palmeiras mais por fora com três zagueiros, os laterais são fortes por fora — explicou o argentino.

Treinador fez mudança decisiva no Dérbi (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

De volta para o futuro?

Em julho, quando o treinador era recém-chegado ao Timão, Ramón Díaz conquistou a primeira vitória do Corinthians fora de casa no último Brasileirão. O argentino escalou a equipe com três zagueiros: André Ramalho, Cacá e Félix Torres. Naquela partida, o clube alvinegro venceu por 1 a 0 com gol do Romero.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A sequência de nove vitórias consecutivas do Corinthians foi com o losango e o 4-4-2, mas a mudança no Dérbi pode indicar uma mudança tática importante para o trabalho de Ramón Díaz na temporada.