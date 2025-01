Interrupção na votação do impeachment foi estratégia para mudar o resultado

O Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians vota o pedido de impeachment de Augusto Melo nesta segunda-feira (20), no Parque São Jorge. Romeu Tuma Jr. iniciou a sessão apresentando os temas relacionados ao caso, seguido pela defesa do dirigente. Entretanto, a votação foi interrompida.

Inicialmente, os conselheiros precisavam aprovar o rito para início da votação. Apoiadores de Augusto Melo criticaram a rapidez da condução Romeu Tuma Jr., e após desentendimento entre posição e opositores, o pleito foi interrompido.

O que eram para ser dez minutos de pausa, se tornou quase duas horas. Começou então as trocas de acusações. Apoiadores de Augusto Melo afirmam que a oposição sabia que estava sem quórum necessário aprovar o impeachment.

Por outro lado, a oposição afirma que os apoiadores de Augusto Melo planejavam esvaziar a cerimônia visando a remarcação do pleito. Após a longa pausa, a votação para aprovar a sessão foi retomada pelo Conselho Deliberativo do Corinthians.

Clima quente nos bastidores

A aprovação por maioria simples resultaria no afastamento de Augusto Melo. O dirigente tentou impedir o andamento da sessão antes mesmo de seu início, recorrendo a uma estratégia semelhante à utilizada em 2 de dezembro, quando a votação foi suspensa por uma decisão judicial favorável à oposição. No entanto, a Justiça de São Paulo indeferiu o novo pedido, alegando que o rito não viola o estatuto do clube.

Mais cedo, Rubão, conselheiro do clube, foi confrontado por membros dos Gaviões da Fiel. O ex-dirigente de futebol da gestão Augusto Melo se envolveu em um conflito público com a torcida devido ao apoio declarado para o presidente do Corinthians.