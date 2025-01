Justiça nega liminar de Augusto Melo para interromper impeachment no Corinthians

O Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians vota o pedido de impeachment de Augusto Melo nesta segunda-feira (20), no Parque São Jorge. Antes do pleito, a equipe do presidente tentou novamente recorrer a uma liminar para interromper a votação, pedido negado pela Justiça de São Paulo.

continua após a publicidade

➡️Augusto Melo nega que vá recorrer a liminar para impedir impeachment no Corinthians

O mesmo mecanismo foi utilizado por Augusto Melo para cancelar o rito no dia 2 de dezembro, quando o Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians teve que interromper a votação. A Justiça de São Paulo derrubou a determinação e a votação foi remarcada para a segunda-feira (20).

Segundo decisão do Juiz Erasmo Samuel Tozetto, a determinação da Justiça foi que a liminar não poderia ser reativada, pois não há nenhuma irregularidade na votação para impeachment de Augusto Melo da presidência do Corinthians.

continua após a publicidade

Augusto Melo tentou impedir a votação (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Veja o texto da liminar

"Não há alteração fática apta a albergar a postulada tutela de urgência, mesmo porque a convocação para a nova reunião respeita, à primeira vista, em cognição sumária, mais uma vez, os preceitos do Estatuto da associação SCCP (Corinthians), em especial, seu artigo 107"

A primeira chamada para o pleito começou às 18h. Augusto Melo começou a cerimônia, no Parque São Jorge, se defendendo. Após a fala do dirigente, Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians, apresentou fatos do pedido.

continua após a publicidade

Contradições de Augusto Melo

O presidente concedeu entrevista após a vitória do Corinthians sobre o Velo Clube por 2 a 1, na Neo Química Arena, neste domingo (19). Augusto Melo negou veementemente que recorreria a uma liminar para interromper o pleito.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— Não, eu dei ordem: deixa acontecer, está na hora de acabar isso, para ver se esses caras sossegam. Eles esperam dois anos e se candidatam. Eles sabem que não tem mais condições de vencer uma eleição no Corinthians — disse o dirigente na zona mista do estádio.