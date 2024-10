Ingressos do Corinthians: onde comprar?

Ingressos do Corinthians? Saiba como comprar de forma oficial e segura. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 15:05 • São Paulo

Caso você seja torcedor do Timão e quer comprar ingressos do Corinthians em seus jogos, há várias maneiras de adquirir as entradas. O clube oferece compra online e pontos de venda presenciais para garantir que todos os torcedores possam acompanhar de perto o seu time na Neo Química Arena.

Onde Comprar ingressos do Corinthians

Os ingressos para os jogos do Corinthians podem ser adquiridos facilmente pelo site oficial Fiel Torcedor ou através da plataforma Ingresso Corinthians. A compra online é prática, segura e permite que o torcedor escolha o setor desejado e efetue o pagamento via cartão de crédito, débito ou PIX.

Os sócios do programa Fiel Torcedor têm prioridade na compra dos ingressos, além de descontos e benefícios exclusivos, como acesso antecipado às vendas e preços reduzidos. A ordem de liberação dos ingressos é a seguinte:

Primeira Prioridade : Sócios Fiel Torcedor (categorias Minha Vida, Minha História, Minha Cadeira).

: Sócios Fiel Torcedor (categorias Minha Vida, Minha História, Minha Cadeira). Segunda Prioridade: Público geral.

Pontos de venda presenciais para ingressos do Corinthians

Para quem prefere adquirir os ingressos de forma presencial, há opções de pontos de venda autorizados:

Bilheteria da Neo Química Arena (Av. Miguel Ignácio Curi, 111, Artur Alvim, São Paulo): Disponível nos dias que antecedem o jogo e no dia da partida até o início do evento.

(Av. Miguel Ignácio Curi, 111, Artur Alvim, São Paulo): Disponível nos dias que antecedem o jogo e no dia da partida até o início do evento. Parque São Jorge (Rua São Jorge, 777, Tatuapé, São Paulo): Aberto para vendas nos dias anteriores ao jogo, das 10h às 17h.

Os ingressos do Corinthians adquiridos online podem ser retirados na bilheteria da Neo Química Arena mediante apresentação do voucher de compra, documento com foto e, em casos de meia-entrada, o comprovante do benefício.

Valores e setores dos ingressos

Os ingressos do Corinthians para os jogos são divididos em diferentes setores da Neo Química Arena, cada um com valores específicos. Veja os valores médios de 2024:

Leste Superior : R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada).

: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada). Leste Inferior : R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia-entrada).

: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia-entrada). Oeste Superior : R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada).

: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada). Camarotes: Valores variam de R$ 300,00 a R$ 500,00, dependendo dos serviços oferecidos.

Os sócios do Fiel Torcedor têm descontos exclusivos que variam conforme o setor escolhido e a categoria do plano. Os camarotes oferecem uma experiência diferenciada, incluindo serviços como buffet e estacionamento privativo.

Benefícios do programa Fiel Torcedor

O programa Fiel Torcedor oferece diversas vantagens aos torcedores para comprar ingressos do Corinthians:

Descontos nos ingressos : Dependendo do plano, os descontos podem chegar a até 50% do valor da entrada.

: Dependendo do plano, os descontos podem chegar a até 50% do valor da entrada. Prioridade na compra : Sócios têm acesso antecipado aos ingressos, garantindo um lugar na Neo Química Arena antes do público geral.

: Sócios têm acesso antecipado aos ingressos, garantindo um lugar na Neo Química Arena antes do público geral. Eventos exclusivos: Sócios têm a oportunidade de participar de eventos especiais do clube, como visitas ao centro de treinamento e lançamentos de uniformes.

Dicas para comprar ingressos do Corinthians com Segurança

A compra de ingressos do Corinthians para os jogos deve ser feita apenas pelos canais oficiais, como o Fiel Torcedor e os pontos de venda autorizados. Comprar de cambistas ou sites não oficiais pode resultar em ingressos falsificados, impedindo o acesso ao estádio.

Compre seus ingressos com antecedência, especialmente em jogos de alta demanda, como clássicos e partidas decisivas. Dessa forma, você evita filas e garante seu lugar para torcer pelo Timão na Neo Química Arena.