CT do Corinthians: onde o Timão treina em São Paulo?

CT do Corinthians fica no Parque Ecológico, em São Paulo. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 11:59 • São Paulo

O Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava, popularmente conhecido como CT do Corinthians ou CT do Parque Ecológico, é um dos mais modernos do Brasil e se destaca pela sua infraestrutura de ponta. Situado no Parque Ecológico do Tietê, zona leste de São Paulo, o CT oferece um ambiente ideal para o desenvolvimento dos atletas, com instalações de alto nível que atendem ao time principal e às categorias de base. Inaugurado em 2010, o centro de treinamento é essencial para o Corinthians, tanto para as preparações físicas quanto para a recuperação dos jogadores, consolidando-se como um local fundamental para a rotina do clube.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Estrutura do CT do Corinthians

A estrutura do CT do Corinthians é ampla e bem equipada, oferecendo tudo o que os jogadores precisam para manter o alto rendimento. O local conta com quatro campos de futebol oficiais, um mini-campo para aquecimento e um laboratório de biomecânica para análise de desempenho e prevenção de lesões. O complexo também abriga o Centro de Preparação e Reabilitação Osmar de Oliveira (CEPROO), onde os atletas têm acesso a academia, fisioterapia, hidromassagem, piscina aquecida e áreas de recuperação.

O CT inclui um hotel com 32 apartamentos, que oferece conforto para o descanso dos jogadores e técnicos. Além disso, há um restaurante que serve refeições balanceadas e uma sala de jogos, garantindo um espaço de lazer e interação para o elenco. Para a imprensa, o local dispõe de uma sala para coletivas, equipada com tecnologia moderna e capacidade para 120 pessoas. Com essa estrutura completa, o CT do Corinthians se posiciona como um dos principais centros de treinamento do país.

Endereço do CT do Corinthians

Avenida Dr. Assis Ribeiro, s/n - Parque Ecológico do Tietê, São Paulo - SP, CEP: 03730-000.

Como chegar ao CT do Timão de carro ou transporte público

Partindo do centro de São Paulo, o CT do Corinthians está localizado a aproximadamente 18 km de distância. De carro, o trajeto até o Parque Ecológico do Tietê leva cerca de 30 a 40 minutos, dependendo do trânsito. O acesso mais direto é pela Marginal Tietê sentido Ayrton Senna, onde deve-se seguir até a saída da Avenida Dr. Assis Ribeiro, que leva diretamente ao CT.

Para quem opta pelo transporte público, é possível utilizar o metrô até a Estação Corinthians-Itaquera (Linha Vermelha), e de lá pegar um ônibus que siga até o Parque Ecológico do Tietê. O trajeto de transporte público costuma levar cerca de 1 hora, dependendo das conexões e tempo de espera entre os transportes.

A localização no Parque Ecológico do Tietê oferece fácil acesso e um ambiente tranquilo, cercado por áreas verdes. O CT do Corinthians é visitado por torcedores e utilizado em eventos do clube, tornando-se um ponto de referência para os fãs do Timão.